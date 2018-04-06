Заместителя губернатора Зауралья Сергея Пугина просят разобраться с лампами и покрышками

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как региональный департамент агропромышленного комплекса соблюдает закон при обращении с отходами. Выяснилось, что с нарушениями. Сейчас в отношении должностных лиц возбуждены административные производства из-за несоблюдения экологических требований, а первому заместителю губернатора Курганской области — директору департамента агропромышленного комплекса Сергею Пугину внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.

— Установлено, что в процессе деятельности госоргана образуются отходы производства и потребления различных классов опасности (лампы, мусор от офисных и бытовых помещений, организаций несортированный, покрышки пневматических шин с металлическим кордом). При этом департамент не оформляет паспорта на отходы, не ведет их учет, не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области по итогам проверки.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле природоохранной прокуратуры.