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Каменск-Уральский завод работал на расширение озоновой дыры
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Каменск-Уральский завод работал на расширение озоновой дыры 

Уралинформбюро 57 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Возбуждено дело.
Прокуратура Каменска-Уральского оштрафовала местную компанию ООО «ТМК-ИНОКС» на 100 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды производственными отходами. В ходе проверки выяснилось, что в 2016 году предприятие превысило нормативы по утилизации ртутных и ртутно-кварцевых, а также люминисцентных ламп, кусков асбеста, лома и несортированных стальных отходов.
Возбуждено дело об административном правонарушении из-за несоблюдения экологических требований при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе надзорного ведомства, кроме постановления о штрафе за нарушение ст. 8.2 КоАП РФ, директор «ТМК-ИНОКС» получил представление с требованием разобраться с отходами.
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