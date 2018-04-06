Каменск-Уральский завод работал на расширение озоновой дыры

Возбуждено дело.

Прокуратура Каменска-Уральского оштрафовала местную компанию ООО «ТМК-ИНОКС» на 100 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды производственными отходами. В ходе проверки выяснилось, что в 2016 году предприятие превысило нормативы по утилизации ртутных и ртутно-кварцевых, а также люминисцентных ламп, кусков асбеста, лома и несортированных стальных отходов.

Возбуждено дело об административном правонарушении из-за несоблюдения экологических требований при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой.