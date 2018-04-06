Чем пахнет весна. В Сургутском районе обнаружен еще один очаг экологического бедствия

Ежедневно десятки машин вывозят сюда подстилку с соседнего агропредприятия. Роза ветров такова, что делает для людей такое соседство невыносимым. Жители поселения не только жалуются на неприятный запах, но и опасаются за свое здоровье и безопасность — недалеко от свалки протекает ручей, впадающий в реку Обь.

«Весной, летом окна не открыть — вонь невозможная. У нас уже и дети болеют, и мы сами кашляем. Тут же не просто запах, это же из птичника, там все ядовитое. В деревнях просто так птичий навоз не выбрасывают, а закапывают», — жалуются жители близлежащих домов.

По мнению экологов, эти опасения могут быть оправданы: отходы жизнедеятельности домашней птицы перенасыщены веществами, которые могут негативно сказываться на самочувствии: щавелевая и лимонная кислоты, аммиак и сероводород.

«Это токсические компоненты, которые могут вызывать нарушения дыхания, сердцебиения, вплоть до обмороков», — отмечает кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и биотехнологии Сургутского госуниверситета Айвар Фахрутдинов.

«Птичий навоз является самым опасным из всех животноводческих отходов. В принципе такое складирование является допустимым, если есть разрешительная документация, но, если они накапливают эти отходы свыше 11 месяцев, тогда, согласно федеральному законодательству, это уже называется размещением отходов. А это уже лицензированный вид деятельности, поэтому обязательно должна быть лицензия на этот вид деятельности и обязательно должна вноситься плата за негативное воздействие на окружающую среду. Сам объект должен быть внесен в госреестр обращения отходов, должен вестись мониторинг и так далее», — сообщил «ФедералПресс» исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора по ХМАО Вадим Скворцов.

Но, как рассказывают сами белоярцы, «ароматная» куча существует уже не один год, и все это время они не могут добиться от руководства птицефабрики переноса свалки. В свою очередь те уверяют, что пометохранилище действует в рамках закона, имеет все разрешительные документы и оборудовано в соответствие с нормативами.

«Это не в поле сваливается, ка может показаться. Там яма глубиной восемь метров, внутри отделана, выполнена гидроизоляция, туда производится складирование», — пояснил директор птицефабрики Артем Яценюк.

Побывавшие на объекте эксперты Общероссийского народного фронта отмечают, что проверить соответствие площадки санитарным нормативам и оценить объем свалки можно будет только после схода снега — сейчас большая находящихся на территории отходов находятся под сугробами.

«Отходы цыпленка-бройлера относятся к третьему классу опасности, их необходимо утилизировать только на полигонах по особой технологии с использованием специальных реагентов, улавливающих летучие компоненты. А если жители поселка страдают от специфических ароматов, значит не все требования учтены», — считает член регионального штаба ОНФ в Югре, координатор проекта «Генеральная уборка» Евгений Печерица.

Общественники взяли ситуацию под свой контроль. Обращение «фронтовиков» уже поступило в управление Росприроднадзора по ХМАО и в данный момент рассматривается надзорной структурой.

«Мы сейчас определяемся с поднадзорностью, кому поднадзорна эта птицефабрика — нам, федеральному ведомству или Природнадзору Югры. В течение семи дней это будет установлено, и соответственно либо нами, либо окружной структурой будут приняты меры административного реагирования. В любом случае эта ситуация без нашего внимания и пресечения незаконной деятельности, если таковая будет выявлена, не обойдутся», — заверил Вадим Скворцов.

Также эксперты ОНФ намерены пригласить на территорию свалки экологов и провести анализ воды и почвы, чтобы оценить степень негативного воздействия объекта на окружающую среду. Само так называемое «пометохранилище» нанесено на интерактивную карту свалок.

Отметим, что это уже не первый объект на территории поселения Белый Яр, внесенный в специальный реестр. В прошлом году активисты-экологи обнаружили здесь свалку опасных нефтяных отходов вблизи производственной площадки ООО НПЦ «ЮМАН», которая под давлением общественников и контролирующих структур впоследствии была ликвидирована. Кроме того, на территории поселения действует «Сибирская экологическая компания» (ООО «Утилитсервис»), занимающаяся сбором и утилизацией мусора и опасных отходов, в том числе автопокрышек и ртутных ламп. О нарушениях в работе этого предприятия «ФедералПресс» сообщало в мае 2017 года, однако жалобы на работу этой фирмы продолжаются до сих пор.

«К сожалению, Белый Яр у нас в последнее время становится зоной экологического бедствия. Очень много жалоб от жителей на стихийные свалки, загрязнение окружающей среды, водных объектов опасными отходами. Мы будем держать ситуацию в этом поселении на контроле и обязательно привлечем еще окружные и федеральные структуры, чтобы они обратили внимание на этот муниципалитет», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Югре, куратор проекта «Комфортная среда» Инна Бирук.