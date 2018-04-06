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Департамент АПК Курганской области наказали за мусор
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Департамент АПК Курганской области наказали за мусор 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области, региональной межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и потребления в Департаменте агропромышленного комплекса Курганской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в процессе деятельности государственного органа образуются отходы производства и потребления различных классов опасности (лампы, мусор от офисных и бытовых помещений, организаций несортированный, покрышки пневматических шин с металлическим кордом). При этом Департаментом не принимаются меры по оформлению паспортов на отходы, не ведется их учет, отсутствует проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
По результатам проверки Курганским межрайонным природоохранным прокурором в отношении государственного органа и ответственного должностного лица возбуждены административные производства по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов), первому заместителю Губернатора Курганской области — директору Департамента агропромышленного комплекса Курганской области Пугину С. В. внесено представление об устранении выявленных нарушений.
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