Департамент АПК Курганской области наказали за мусор

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области , региональной межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и потребления в Департаменте агропромышленного комплекса Курганской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в процессе деятельности государственного органа образуются отходы производства и потребления различных классов опасности (лампы, мусор от офисных и бытовых помещений, организаций несортированный, покрышки пневматических шин с металлическим кордом). При этом Департаментом не принимаются меры по оформлению паспортов на отходы, не ведется их учет, отсутствует проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.