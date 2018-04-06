В Сургуте закрыли полигон по переработке отходов

Суд удовлетворил иск, поданный транспортным прокурором из Сургута , о запрете эксплуатации полигона твердо-бытовых отходов и проведения в этом месте мероприятий по восстановлению земельного участка.

Для подачи этого иска, послужили результаты с нарушениями, которые выявили в ходе прокурорской проверки с участием специалистов.

К иску были приобщены материалы геодезических измерений и отчёт об экологической обстановке рядом с аэропортом.

Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления расположен к аэропорту ближе установленной законом нормы — 15 км. На территорию аэропорта с полигона слетается большое количество пернатых, которые мешают осуществлять перелёты и создают угрозу авиакатастроф. Так за последние 3 года было зафиксировано несколько происшествий, когда птицы сталкивались с авиатехникой.

Суд постановил, что организация «СКЦ Природа» обязана остановить работу полигона. И в течение 90 суток с того момента, когда решение вступит в законную силу, провести меры по экологическому восстановлению участка, где сейчас производится захоронение и утилизация отходов.

Председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов высказал своё мнение по этому поводу: «Если полигон создает реальную угрозу для воздушной безопасности, он должен быть закрыт и рекультивирован», цитирует межрегиональная экологическая общественная организация «Зелёный фронт».