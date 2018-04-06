Ещё
В Сургуте закрыли полигон по переработке отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сургуте закрыли полигон по переработке отходов 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Суд удовлетворил иск, поданный транспортным прокурором из Сургута, о запрете эксплуатации полигона твердо-бытовых отходов и проведения в этом месте мероприятий по восстановлению земельного участка.
Для подачи этого иска, послужили результаты с нарушениями, которые выявили в ходе прокурорской проверки с участием специалистов.
К иску были приобщены материалы геодезических измерений и отчёт об экологической обстановке рядом с аэропортом.
Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления расположен к аэропорту ближе установленной законом нормы — 15 км. На территорию аэропорта с полигона слетается большое количество пернатых, которые мешают осуществлять перелёты и создают угрозу авиакатастроф. Так за последние 3 года было зафиксировано несколько происшествий, когда птицы сталкивались с авиатехникой.
Суд постановил, что организация «СКЦ Природа» обязана остановить работу полигона. И в течение 90 суток с того момента, когда решение вступит в законную силу, провести меры по экологическому восстановлению участка, где сейчас производится захоронение и утилизация отходов.
Председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов высказал своё мнение по этому поводу: «Если полигон создает реальную угрозу для воздушной безопасности, он должен быть закрыт и рекультивирован», цитирует межрегиональная экологическая общественная организация «Зелёный фронт».
Напомним, что предыдущее судебное заседание по этому вопросу проходило в прошлом году. Решение, которое вынес суд, не удовлетворило экологов и правоохранительные органы, после чего последовал повторный иск с более убедительными аргументами.
АиФ Югра: последние новости
Почта России доставила в Югру ручки для участников «Тотального диктанта» В Сургуте знаменитые актёры чуть не сорвали постановку Как в Югре осваивают государственно-частное партнёрство
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов73
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах45
На Украине угрожают взорвать Крымский мост432
Малышева оправдалась за скандал с собаками626
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова10
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение