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ОНФ выступает за разработку единых требований к мусорным полигонам
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ОНФ выступает за разработку единых требований к мусорным полигонам 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Активисты выступили с такой инициативой, так как убеждены, что утвержденный в феврале этого года свод правил эксплуатации и рекультивации полигонов ТКО не решает существующие на данный момент проблемы. Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов отметил, что сегодня владельцы полигонов не выполняют существующие нормы, так как они нечетко прописаны на законодательном уровне.
"Необходимы единые, современные, жесткие требования не только к объектам размещения отходов, но и к мусорным площадкам, мусоровозам, мусоросортировочным и мусоросжигательным заводам, а также к таким новым объектам обращения с отходами, как экотехнопарки или производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Свои предложения по созданию единого документа, регламентирующего правила строительства и эксплуатации всех типов объектов обращения с отходами, в том числе для полигонов ТКО, мы в ближайшее время направим в правительство РФ", — заявил он.
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