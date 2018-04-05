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Общественная палата РФ просит власти Волоколамска проверить воду после жалоб жителей
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Общественная палата РФ просит власти Волоколамска проверить воду после жалоб жителей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Общественная палата РФ намерена обратиться в администрацию Волоколамского района Московской области с просьбой проверить качество воды в муниципалитете на фоне жалоб местных жителей, сообщила журналистам на пресс-конференции в четверг председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.
Жители Волоколамского района продолжают жаловаться на плохое самочувствие, которое они связывают с негативным влиянием расположенного на его территории полигона бытовых отходов «Ядрово». В частности, они высказывают опасения, что причиной аллергических реакций может быть качество воды и возможное загрязнение ее источников производными свалки.
"Мы Общественная палата, у нас нет своей аккредитованной лаборатории, поэтому мы просим власти Волоколамска проверить воду", — сказала Дударева.
Она предложила рассмотреть, помимо свалки, другие возможные источники загрязнения, поскольку проверки качества воздуха не показали каких-либо превышений концентрации загрязняющих веществ.
Ситуация вокруг Волоколамска получила широкий резонанс 21 марта, когда 77 школьников обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Родители связывали появившиеся симптомы с очередным выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов «Ядрово», однако позднее анализы людей не подтвердили эту версию.
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