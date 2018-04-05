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Для первоклассников из Отрадного провели экологический урок «Загадки леса»
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Для первоклассников из Отрадного провели экологический урок «Загадки леса» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В 1 «Г» классе школы № 1411 в последний день третьей четверти в рамках всероссийского экологического урока «Изменение климата и связь с сохранением лесов» был проведен экологический урок «Загадки леса». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Ребята разделились на четыре команды — «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный лес» и «Экологический лес» — и совершили путешествие по карте «Лесная зона». В игровой форме первоклассники находили ответы на разные вопросы, связанные с лесом: «Как дружит лес с человеком?», «Бывает ли больно лесу?», «Может ли человек стать доктором для леса, а лес для человека?», «Что будет, если исчезнет лес?».
В завершении урока первоклассники сделали аппликацию «Экологический лес», а также создали игровое поле «Сбережем лес». (вт)
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