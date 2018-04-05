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Мониторинг экоситуации на подмосковных свалках продолжат после их закрытия
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Мониторинг экоситуации на подмосковных свалках продолжат после их закрытия 

РИА Недвижимость 59 минут назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Недвижимость. Мониторинг экологической ситуации на территориях полигонов твердых бытовых отходов в Подмосковье продолжится, сообщил член комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Александр Орлов.
"После закрытия ни один полигон в Подмосковье не останется без внимания. Даже после рекультивации ситуация будет длительное время мониториться до того времени, пока там не появится возможность создавать современную инфраструктуру", — сказал Орлов в четверг в рамках пресс-конференции «Полигон „Ядрово“: Кто поможет Волоколамску?».
По его словам, после закрытия и рекультивациии на полигонах могут быть о устроены парки, спортивные зоны и другие объекты.
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