Мониторинг экоситуации на подмосковных свалках продолжат после их закрытия

МОСКВА , 5 апр — РИА Недвижимость. Мониторинг экологической ситуации на территориях полигонов твердых бытовых отходов в Подмосковье продолжится, сообщил член комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Александр Орлов

"После закрытия ни один полигон в Подмосковье не останется без внимания. Даже после рекультивации ситуация будет длительное время мониториться до того времени, пока там не появится возможность создавать современную инфраструктуру", — сказал Орлов в четверг в рамках пресс-конференции «Полигон „Ядрово“: Кто поможет Волоколамску ?».

По его словам, после закрытия и рекультивациии на полигонах могут быть о устроены парки, спортивные зоны и другие объекты.