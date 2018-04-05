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В Татарстане перелёты орланов-белохвостов помогут отследить передатчики
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В Татарстане перелёты орланов-белохвостов помогут отследить передатчики 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Радиопередатчики и квадрокоптер начнут использовать в 2018 году в Волжско-Камском заповеднике в Татарстане, рассказал «АиФ-Казань» госинспектор заповедника Евгений Прохоров.
Он уточнил, что радиопередатчики позволят отследить, куда улетают родившиеся в заповеднике краснокнижные птицы — орланы-белохвосты. Так что сотрудники заповедника узнают, по каким маршрутам мигрируют редкие птицы — остаются ли они недалеко от заповедника в Татарстане или разлетаются по другим регионам страны.
Радиопередатчик крепится на спину птицы ремнями, которые со временем просто рассыпаются, так что орлан-белохвост от ношения устройства не пострадает. К слову, птенцы этой редкой птицы, родившиеся в заповеднике в февраля, к середине июля покидают свои гнёзда. Затем они долгое время кочуют и только через пять-шесть лет приступают к гнездованию.
Что касается квадрокоптера, то их будут применять на территории заповедника для наблюдения за гнёздами птиц с высоты. Если раньше орнитологам, чтобы проверить, сколько в гнезде яиц, приходилось самим лезть на дерево, то теперь специалисты получат кадры с видами гнезда.
Радиопередатчики и квадрокоптер для Волжско-Камского заповедника закупят на средства фонда «Красивые дети в красивом мире». Это уже второй грант, который единственный в Татарстане заповедник получает от этого фонда.
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