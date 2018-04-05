Разъяснен порядок обращения биологических отходов

Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, установлен порядок обращения с биологическими отходами.

К биологическим отходам отнесены трупы животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах, а также другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Согласно Правилам биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах. Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Порядок утилизации или уничтожения отходов определяют ветеринарные специалисты по результатам осмотра отходов и оформления ветеринарного сопроводительного документа. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на их владельца. До вывоза отходов владелец обязан обеспечить их строгий учет и изолированное хранение.

В случае падежа домашнего животного владельцам необходимо обратиться на Станцию по борьбе с болезнями животных ГБУ «Мосветобъединение» соответствующего административного округа города Москвы (список учреждений представлен на сайте ГБУ «Мосветобъединение» http://www.mosobvet.ru) с целью дальнейшей утилизации (уничтожения) трупа животного.

Комитет обращает особое внимание на неукоснительное соблюдение указанных требований, как одно из ключевых условий нераспространения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных, предупреждения заболеваний людей болезнями, общими для человека и животных, а также охраны окружающей природной среды от загрязнения.

За нарушение порядка обращения биологических отходов на территории города Москвы предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.3 ст.10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 5.8 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы.