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«Экологические проверки должны учитывать и интересы граждан, и интересы предприятий»
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«Экологические проверки должны учитывать и интересы граждан, и интересы предприятий» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«К таковым объектам относятся любые стройки, реконструкции, предприятия по добычи нефти, газа и транспортировке опасных веществ и т. д. Многие хозяйственные объекты находятся вблизи населенных пунктов, некоторые рядом с особо охраняемыми природными территориями, а многие магистральные трубопроводы проходят прямо по землям сельскохозяйственного назначения. При проведении проверок необходимо соблюдение интересов граждан, и предприятий, которые ведут хозяйственную деятельность. Поэтому, помимо государственной экологической экспертизы, проводимой министерством природных ресурсов и экологии, также предусмотрена общественная экологическая экспертиза, ответственность за которую лежит на общественных организациях. Во время государственной экспертизы, в первую очередь, осуществляется оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), в рамках которой в обязательном порядке проводятся общественные слушания. Общественная экспертиза напротив является альтернативой государственной, поэтому если результаты двух экспертиз не совпадают, ситуация рассматривается в судебном порядке.
Приоритетная задача государства — обеспечивать безопасность граждан и не допускать нанесения ущерба природе. А содействие предприятиям в ведении хозяйственной деятельности — это уже второстепенно. Тем не менее, можно отметить, что на сегодняшний день государственная политика в данной сфере значительно отличается от той, что была раньше, условия становятся более гибкими. Так, например, раньше предприятия ТЭК, при разработке планов по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на суше, должны были направлять их на государственную экологическую экспертизу. Сегодня уже готов и принят в первом чтении Государственной Думы проект закона, упрощающий эту длительную процедуру. Теперь предприятиям достаточно провести учения, на которых они продемонстрируют, насколько хорошо компания может справляться с ликвидацией разлива нефти или нефтепродуктов, а после этого уведомить органы власти, что план ЛАРН отработан. Таким образом, сегодня государство идет навстречу современному бизнесу, меры регулирования значительно смягчаются, но не нужно забывать, что и бизнес не должен подвергать риску жизни граждан и наносить ущерб природе. Наиболее ярким примером, к сожалению, является пожар в Кемерово. Это тот самый случай, когда пожарные нормы были не соблюдены, а бизнес повел себя халатно».
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