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Муниципалитетам рекомендовали привлечь население к экологической безопасности
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Муниципалитетам рекомендовали привлечь население к экологической безопасности 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Распоряжение о проведении в Орловской области экологического двухмесячника подписано в правительстве региона, сообщает пресс-служба.
Областной экологический субботник запланирован на 28 апреля. Согласно документу, муниципалитетам рекомендовано активизировать деятельность общественных природоохранных объединений и привлечь население к улучшению качества окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Оргкомитет по подготовке и проведению экологического двухмесячника и субботника возглавил зампред правительства по АПК Дмитрий Бутусов.
Напомним, экологические акции проводятся в рамках Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». Их цель — реализация эффективной экологической политики, приведение в порядок общественных и ведомственных территорий и мест отдыха.
Сообщение Муниципалитетам рекомендовали привлечь население к экологической безопасности появились сначала на РИА 57.
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