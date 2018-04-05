Муниципалитетам рекомендовали привлечь население к экологической безопасности

Распоряжение о проведении в Орловской области экологического двухмесячника подписано в правительстве региона, сообщает пресс-служба.

Областной экологический субботник запланирован на 28 апреля. Согласно документу, муниципалитетам рекомендовано активизировать деятельность общественных природоохранных объединений и привлечь население к улучшению качества окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Оргкомитет по подготовке и проведению экологического двухмесячника и субботника возглавил зампред правительства по АПК Дмитрий Бутусов.

Напомним, экологические акции проводятся в рамках Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». Их цель — реализация эффективной экологической политики, приведение в порядок общественных и ведомственных территорий и мест отдыха.