Ещё
В Самаре болельщиков и гостей ЧМ-2018 обяжут сортировать мусор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре болельщиков и гостей ЧМ-2018 обяжут сортировать мусор 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Для болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года обеспечат благоприятную экологическую среду. С территории вокруг стадиона «Самара Арена» и фан-зоны на площади Куйбышева будут вывозить перерабатываемые и неперерабатывамые отходы.
Сейчас департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчиков для выполнения работ.
— Мусор будут забирать не только из контейнеров, но и из метровой зоны вокруг них. Каждый из 480 контейнеров будут ежедневно мыть, — пояснили представители конкурсной комиссии. — Все отходы необходимо сортировать по своему классу и утилизировать отдельно. Всего за месяц потратят 41 922 черных и прозрачных мешков для мусора.
Радиус зоны захоронения отходов составляет 30 километров. А для сортировки весь мусор должны вывозить на 100 километров от места сбора.
На эти цели заказчики планируют потратить 10 700 760 рублей. Деньги выделяют из городского бюджета.
63.ru: последние новости
В Самаре инкассатора заподозрили в хищении сейф-пакета с 1 миллионом рублей Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области На Пасху в Самаре ограничат движение транспорта на 6 участках дорог
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов73
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах45
На Украине угрожают взорвать Крымский мост432
Малышева оправдалась за скандал с собаками626
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова10
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение