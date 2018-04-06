В Самаре болельщиков и гостей ЧМ-2018 обяжут сортировать мусор

Для болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года обеспечат благоприятную экологическую среду. С территории вокруг стадиона «Самара Арена» и фан-зоны на площади Куйбышева будут вывозить перерабатываемые и неперерабатывамые отходы.

Сейчас департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчиков для выполнения работ.

— Мусор будут забирать не только из контейнеров, но и из метровой зоны вокруг них. Каждый из 480 контейнеров будут ежедневно мыть, — пояснили представители конкурсной комиссии. — Все отходы необходимо сортировать по своему классу и утилизировать отдельно. Всего за месяц потратят 41 922 черных и прозрачных мешков для мусора.

Радиус зоны захоронения отходов составляет 30 километров. А для сортировки весь мусор должны вывозить на 100 километров от места сбора.

На эти цели заказчики планируют потратить 10 700 760 рублей. Деньги выделяют из городского бюджета.