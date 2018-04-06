Дорожники хотят возместить ущерб, нанесённый природе строительством

Представители Росавтодора рассказали, что российская дорожная инфраструктура стала намного экологичнее и безопаснее для окружающей среды.

Как оказалось, Дорожное агентство Федерации занимается не только реконструкцией, ремонтом и возведением новых дорог, но и уделяет большое внимание возмещению ущерба, который был нанесён экологии при проведении этих работ. Над каждым проектом отдельно трудятся специалисты по охране окружающей среды.

В настоящее время в перечень применяемых технологий для сохранности экологии входят создание специальных очистительных сооружений для отвода и очистки сточных вод с проезжей части и мостов, рекультивация земель, которые пострадали в результате строительства, высадка зелёных насаждений и многое другое.

Более того, профильное ведомство планирует снизить уровень шума дорог. Уже сейчас ведутся работы по сооружению специальных экранов в зоне интенсивного автомобильного трафика. По всей стране регулярно проводятся заборы воздуха с целью определения концентрации вредных веществ. И, по заверению Росавтодора, все показатели находятся в норме.