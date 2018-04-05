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В РФ изобрели уникальную установку утилизации мусора
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В РФ изобрели уникальную установку утилизации мусора 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Ученые Московского института стали и сплавов разработали способ термической утилизации промышленных и бытовых отходов, который позволит перерабатывать мусор без вредных выбросов и при этом получать тепло— и электроэнергию.
Опытный образец установки прошел первые производственные испытания, сообщает РИА «Новости». Основное преимущество нового способа — отсутствие вторичных отходов, что поможет решить вопрос с мусорными полигонами и справиться с новыми бытовыми отходами. Так, небольшая печь позволяет перерабатывать более 170 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год и производить 34 тыс. тонн шлака, из которого можно делать дорожный гравий и плиты, тротуарную плитку или материалы для теплоизоляции. Одновременно образуется металлический сплав, концентрат цветных металлов, который является ценным товаром. Котел-утилизатор установки вырабатывает до 2,5 тонны энергетического пара в час, а в год — 432 тыс. тонн. Это позволяет производить более 4320 МВт электроэнергии, что сопоставимо с энергозатратами небольшого города. Для широкого внедрения проекта требуются инвестиции, но его окупаемость не превышает трех лет, что превосходит мировые примеры в области переработки отходов, утверждают разработчики. Технологию можно доработать за два года. Для создания и запуска завода, работающего по этой технологии, необходимо 80 млн евро.
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