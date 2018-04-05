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Бурматов: результаты мониторинга мусорной реформы представят в июне
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Бурматов: результаты мониторинга мусорной реформы представят в июне 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Результаты федерального мониторинга реализации мусорной реформы в регионах России будут представлены в июне, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов.
"Наш комитет сейчас запустил федеральный мониторинг того, как проходит мусорная реформа, так называемая, в регионах нашей страны. Мы в июне представим уже результаты этого мониторинга", — сказал Бурматов в четверг в ходе пленарного заседания Госдумы.
Со слов главы комитета Госдумы, также на следующей неделе в пятницу запланировано видеосовещание со всеми регионами России, где будет заслушан опыт субъектов перехода к новым условиям в данной сфере.
Кроме того, в ближайшее время комитет планирует пригласить профильные ведомства для того, чтобы обсудить наработки законопроекта об экологической информации.
Тема работы мусорных полигонов стала широко обсуждаться из-за ситуации в Подмосковье. На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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