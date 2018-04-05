Бурматов: результаты мониторинга мусорной реформы представят в июне

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов.

"Наш комитет сейчас запустил федеральный мониторинг того, как проходит мусорная реформа, так называемая, в регионах нашей страны. Мы в июне представим уже результаты этого мониторинга", — сказал Бурматов в четверг в ходе пленарного заседания Госдумы.

Со слов главы комитета Госдумы, также на следующей неделе в пятницу запланировано видеосовещание со всеми регионами России, где будет заслушан опыт субъектов перехода к новым условиям в данной сфере.

Кроме того, в ближайшее время комитет планирует пригласить профильные ведомства для того, чтобы обсудить наработки законопроекта об экологической информации.