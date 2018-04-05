В «медной столице» в два раза увеличилось количество вредных выбросов 

В Свердловской области выросло количество вредных выбросов, загрязняющих воздух. В 2017 году региональные предприятия «пустили» в атмосферу 928 тысяч тонн загрязняющих веществ, что на 21 тысячу больше, чем в 2016-м. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Свердловскстата.
В 10 муниципалитетах объем выбросов составил или превысил 10 тысяч тонн в год. В Верхней Пышме количество выбросов увеличилось в 2 раза, в Карпинске — на 74%, в Сухом Логу — на 47%, в Нижнетуринске — на 44%, в Новой Ляле — на 41%, в Ивделе — на 27%, в Рефтинском — на 12%, в Качканаре и в Пелыме — на 5% и в Кировграде — на 1%.