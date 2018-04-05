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Челябинские экологи незаконно проникли на свалку и засняли пожары
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Челябинские экологи незаконно проникли на свалку и засняли пожары 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Активисты экологического движения «Экочел» пробрались на городскую свалку и сняли видеоролик, чтобы показать жителям города, что происходит на крупнейшем мусорном полигоне.
«Мало людей знают, что происходит на городской свалке, куда свозятся все наши отходы и как это влияет на наше здоровье. Мы решили оценить безопасность свалки и попробовать пройти на территорию городской свалки свободно, записав видеоролик и показать всем, что происходит там ежедневно», — прокомментировал председатель движения «Экочел» Владимир Сидоров.
Руководитель организации Ильдар Файзуллин отметил: «Первое на что мы обратили внимание — это мусор, который вываливают незаконно вокруг свалки, и никто этого не контролирует. Второе — это то, что вход на свалку абсолютно свободный и попасть сюда может любой желающий».
Путь на полигон, подчеркнули экологи, открыт даже для вандалов — при желании можно спокойно подняться на свалку и поджечь ее.
Кроме того, активисты зафиксировали очаги возгорания на свалке.
«Свалка горит ежедневно, очагов возгорания — множество. Помимо метана и сероводорода, при горении выделяется вся таблица Менделеева, что пагубно влияет на наше здоровье». Своей акцией активиста надеются еще раз обратить пристальное внимание властей на городскую свалку. Экологи требуют ускорить сроки закрытия и рекультивации полигона.
Недавно «ФедералПресс» сообщал, что власти Южного Урала пообещали решить проблему челябинской свалки уже этим летом. Губернатор Борис Дубровский потребовал закрыть объект в срок до 1 июля 2018 года.
Экологи уверены, что городская свалка является одним из основных источников загрязнения воздуха в Челябинске и дает порядка 20% от всех выбросов. В следующем году полигон отметим свое 70-летие: он был запущен в 1949 году на месте карьера. Сейчас свалка занимает площадь почти в 100 га, ее высота — более 25 метров. До реки Миасс чуть менее двух километров. До жилых построек — менее километра. Ежедневно на свалку свозится более 700 официальных машин. Здесь можно найти отходы всех классов опасности и никто не знает, какие опасные вещества находятся внутри нее.
Фото: пресс-служба «Экочел»
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