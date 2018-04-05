Куда смотрел Носов: в Нижнем Тагиле строители загадили берега реки и пруда

В Нижнем Тагиле организация, строящая очистные сооружения ливневой канализации в микрорайоне Муринские пруды, загрязняло отходами почву и сливало сточные воды в 60 метрах от реки Леба

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе облпрокуратуры, ООО «Уралстроймонтаж» сбрасывало отходы на землю возле Муринского пруда и недалеко от береговой линии реки сливало стоки с превышением предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам в 7,45 раза, а по нефтепродуктам — в 1,8 раза.

Технологически весь процесс предприятием был организован с нарушениями. Вместо того, чтобы обеспечить сбор отходов центробежными насосами в металлические емкости, рабочие опустили шланг в строительный котлован, откуда стоки изливались на землю.

Фото: прокуратура Свердловской области

"Данные факты выявлены на берегу водоема, являющегося местом отдыха значительного количества жителей Гальяно-Горбуновского массива", — добавили в прокуратуре

За нарушение экологического законодательства ООО «Уралстроймонтаж» оштрафовано на 200 тысяч рублей. А генеральному директору организации внесено представление об устранении недочетов.