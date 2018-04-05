Китай имеет право отказаться от ввоза иностранного мусора в соответствии с международным законодательством — глава миссии КНР в ЕС

Брюссель , 5 апреля / Синьхуа / — Запрет на импорт мусора — важная мера, принятая китайским правительством для реализации новой концепции развития, улучшения состояния окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья народа. КНР имеет право так действовать в соответствии с международным законодательством. Об этом заявил глава китайской дипломатической миссии в ЕС Чжан Мин в своей статье, опубликованной в вторник на сайте европейской медиаплатформы Euractiv.

Он отметил, что в 1989 году международное сообщество приняло Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, которую подписал и Китай. В документе ясно говорится, что все страны имеют право запрещать ввоз опасных и иных отходов на свою территорию. Китай начал импортировать твердые отходы в 1980-х годах, объем ввоза за последние 20 лет увеличился с 4,5 млн тонн до 45 млн тонн. По словам дипломата, импорт отходов, содержавших большое количество запрещенных веществ, привел к серьезному загрязнению окружающей среды в КНР и стал угрожать экологической безопасности и здоровью народа страны.

Как пишет Чжан Мин, Базельская конвенция предусматривает, что все страны обязаны сократить объемы опасных и иных отходов и утилизировать их. Он подчеркнул, что страны мира должны выполнять свои обязательства в соответствии с духом конвенции, лишь в случае достижения консенсуса по этой проблеме возможно будет лучшим образом развернуть соответствующее сотрудничество, способствовать экологичному, низкоуглеродному и рециркуляционному развитию и созданию чистого и красивого мира.

На днях, заявил дипломат, ряд стран на заседании совета ВТО по торговле товарами выразили озабоченность запретом Китая на импорт мусора и даже потребовали его отменить. Чжан Мин отметил, что подобную обеспокоенность выразили лишь развитые государства, а вывоз мусора из развитых стран в развивающиеся — это существующая уже долгое время проблема, которой стоит уделить внимание. По его словам, это не столько вопрос свободной торговли, сколько вопрос морали, касающийся сообщества с единой судьбой для всего человечества.

Дипломат подчеркнул, что развитые страны, вывозящие свои отходы за рубеж, не должны игнорировать интересы других стран и всеобщие интересы, им следует урегулировать проблему избытка мощностей, производящих отходы, и перерабатывать свой мусор самостоятельно, вести международное сотрудничество и оказывать помощь развивающимся странам в обработке и повторном использовании отходов. —0—