Развитие экологического туризма в Сибири обсудят на КЭФ

Как пояснил Рашид Исмаилов , модератор панельной сессии, руководитель рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве РФ , «экотуризм — это сознательный отказ от отдыха с комфортом в пользу путешествий в ненарушенные дикие уголки природы с уникальными природными объектами. Он пропагандирует систему ценностей, основанную на любви к природе, сопричастности к охране природного наследия и поддержке традиционной культуры местных народов. Чтобы в России набирал обороты экологический туризм, нужно решить ряд системных проблем, не забывая о балансе между популярностью этого вида отдыха у посетителей и сохранностью дикой природы».

Каков потенциал Сибири и Дальнего Востока в плане развития этого вида туризма, как его можно использовать? Эти темы будут обсуждаться в ходе дискуссии. Все особо охраняемые природные территории, безусловно, привлекательны для экотуристов. Однако существуют и проблемы в этой сфере, и связаны они с тем, что не всегда удается удержать равновесие между увеличением туристического потока и сохранением природной среды, а также с нехваткой инфраструктурных объектов и средств на их создание.