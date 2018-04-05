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Развитие экологического туризма в Сибири обсудят на КЭФ
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Развитие экологического туризма в Сибири обсудят на КЭФ 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пояснил Рашид Исмаилов, модератор панельной сессии, руководитель рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве РФ, «экотуризм — это сознательный отказ от отдыха с комфортом в пользу путешествий в ненарушенные дикие уголки природы с уникальными природными объектами. Он пропагандирует систему ценностей, основанную на любви к природе, сопричастности к охране природного наследия и поддержке традиционной культуры местных народов. Чтобы в России набирал обороты экологический туризм, нужно решить ряд системных проблем, не забывая о балансе между популярностью этого вида отдыха у посетителей и сохранностью дикой природы».
Каков потенциал Сибири и Дальнего Востока в плане развития этого вида туризма, как его можно использовать? Эти темы будут обсуждаться в ходе дискуссии. Все особо охраняемые природные территории, безусловно, привлекательны для экотуристов. Однако существуют и проблемы в этой сфере, и связаны они с тем, что не всегда удается удержать равновесие между увеличением туристического потока и сохранением природной среды, а также с нехваткой инфраструктурных объектов и средств на их создание.
Во время дискуссии представители Минприроды России, кроме того, расскажут реализации приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть», его сути и перспективах.
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