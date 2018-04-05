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Число леопардов в национальном парке в Приморье выросло
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Число леопардов в национальном парке в Приморье за год выросло на 14 особей 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Число леопардов в национальном парке в Приморском крае за 2017 год выросло с 70 до 84 особей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника ФГБУ «Земля леопарда» Глеба Седаша.
«По результатам фотомониторинга мы можем говорить, что на территории национального парка «Земля леопарда» сегодня есть 84 взрослых особи. В первую очередь это произошло благодаря охране как самого леопарда, так и копытных, которыми он питается», — уточнил он.
При этом Седаш отметил, что увеличение численности зафиксированных животных произошло вследствие расширения мониторинговой площади и роста популяции хищника.
В феврале «ПолитЭксперт» сообщал, что Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге предложил придумать имена трём львятам.
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