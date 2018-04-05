Пекин высадит 15 га леса в 2018 г. 

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — В этом году правительство Пекина намеревается высадить около 15 300 га леса в качестве одной из последних мер по улучшению состояния окружающей среды.
Данные меры будут приняты в рамках нового раунда реализации программы лесонасаждения. Согласно данной программе, планируется посадка 1 млн му /66,700 га/ леса, зеленых поясов и водно-болотных угодий к 2020 г. В рамках предыдущей кампании 2012-2015 гг. процент покрытия лесами города вырос с 37,6 до 41 процента.
Ожидается, что во время нового раунда компании площадь лесного покрова увеличится с нынешних 43 процентов до 45 процентов, сообщили в Пекинском управлении по делам садово-паркового хозяйства и озеленения.
Помимо строительства небольших парков в центре города, также планируется расширение зеленых насаждений рядом с новым аэропортом и объектами для Зимних олимпийских игр 2022 г.
В последние годы власти столицы уделяли больше внимания окружающей среде и прилагали огромные усилия по озеленению города и уменьшению загрязнения. -0-