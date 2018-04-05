Пекин высадит 15 га леса в 2018 г.

Пекин, 5 апреля / Синьхуа / — В этом году правительство Пекина намеревается высадить около 15 300 га леса в качестве одной из последних мер по улучшению состояния окружающей среды.

Данные меры будут приняты в рамках нового раунда реализации программы лесонасаждения. Согласно данной программе, планируется посадка 1 млн му /66,700 га/ леса, зеленых поясов и водно-болотных угодий к 2020 г. В рамках предыдущей кампании 2012-2015 гг. процент покрытия лесами города вырос с 37,6 до 41 процента.

Ожидается, что во время нового раунда компании площадь лесного покрова увеличится с нынешних 43 процентов до 45 процентов, сообщили в Пекинском управлении по делам садово-паркового хозяйства и озеленения.

Помимо строительства небольших парков в центре города, также планируется расширение зеленых насаждений рядом с новым аэропортом и объектами для Зимних олимпийских игр 2022 г.