Эксперт: фестиваль «Меридиан надежды» помогает привлечь внимание к проблемам Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 4 апреля. / ТАСС /. Экологический кинофестиваль «Меридиан надежды», который в восьмой раз пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 13 апреля, помогает привлечь внимание к экологическим проблемам арктических регионов России . Об этом рассказала ТАСС директор фестиваля, член Союза кинематографистов РФ Наталья Уложенко

"На наш фестиваль в 2011 году пришел фильм «Архипелаг ржавых бочек».

Там [на острове Земля Александры] белые медведи гуляют вокруг заброшенных зданий, больше всего там бочек ржавых, которые на этом острове валяются.

Люди выехали на острова собирать бочки, то есть волонтеры, были бизнесмены, директора заводов, грузили бочки на морские суда и они оттуда вывозятся", — сказала собеседница агентства.

С каждым годом внимание к проблемам Арктики возрастает. В 2010 году президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку на Землю Франца-Иосифа, по итогам которой поручил организовать масштабную «генеральную уборку» в Арктике. В 2017 году глава государства лично проверил ход выполнения работ. Как сообщил ТАСС директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов, на сегодняшний день с Земли Франца-Иосифа и северной части Новой Земли вывезено более 50 тыс. тонн отходов, проведена техническая рекультивация около 400 га.

Как пояснила ТАСС помощник начальника департамента Росприроднадзора по СЗФО Гульнара Гудулова, только в 2017 году Минприроды выделило более 1 млрд рублей на ликвидацию накопленного экологического вреда в земле Франца Иосифа

Об экологическом фестивале «Меридиан надежды»

Всероссийский экологический кинофестиваль «Меридиан надежды» проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга . Он был учрежден в 2011 году Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга.

Конкурсные просмотры будут проходить ежедневно в Малом зале Дома кино. В конкурсную программу фестиваля вошли фильмы о дикой природе, национальных парках и заповедниках, центрах по спасению бездомных животных, редких видах, находящихся под угрозой исчезновения. Также у зрителей будет уникальная возможность посмотреть фильм «Тигры и люди», режиссером которого стал известный российский политический деятель Сергей Ястрежембский, который провел собственное расследование о браконьерстве на амурского тигра.

Победители конкурсного просмотра будут определены в девяти номинациях профессиональным кинематографическим жюри, в состав которого вошли режиссеры и звукорежиссеры, операторы, мультипликаторы. Отдельных наград будут удостоены фильмы за лучшее отражение экологических проблем в кино. Победителей определят жюри и зрители.