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Еще зеленее: весной высадят более 186 тысяч деревьев и кустарников
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Еще зеленее: весной высадят более 186 тысяч деревьев и кустарников 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 51 минуту назад
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Этой весной более 186 тысяч деревьев и кустарников высадят на территории социальных объектов и в столичных дворах в рамках акции «Миллион деревьев». Дворы для озеленения выбрали горожане на голосованиях в проекте «Активный гражданин».
На территории 272 социальных объектов высадят 1500 деревьев и 50 тысяч кустарников. В частности, во время апрельского месячника по благоустройству озеленят 80 образовательных учреждений. Там посадят 430 деревьев и 16 554 кустарника.
Кроме того, столичные дворы украсят 2900 деревьев и более 132 тысяч кустарников. Высадка деревьев и кустарников начнется после 20 апреля. Поучаствовать в высадках приглашают всех желающих. Адреса будут размещены на сайте Департамента природопользования.
Акция «Миллион деревьев» стартовала в 2013 году. С того времени было посажено более двух миллионов деревьев и кустарников. Особое внимание уделяется озеленению придворовых территорий. Жители могут подавать заявки на озеленение своего двора через управу района. А с 2014 года появилась возможность голосования в проекте «Активный гражданин».
С 2015 года в рамках акции «Миллион деревьев» началось озеленение детских садов, школ, поликлиник, больниц, детских домов, реабилитационных центров и других социальных объектов.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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