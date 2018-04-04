Еще зеленее: весной высадят более 186 тысяч деревьев и кустарников

Этой весной более 186 тысяч деревьев и кустарников высадят на территории социальных объектов и в столичных дворах в рамках акции «Миллион деревьев». Дворы для озеленения выбрали горожане на голосованиях в проекте «Активный гражданин».

На территории 272 социальных объектов высадят 1500 деревьев и 50 тысяч кустарников. В частности, во время апрельского месячника по благоустройству озеленят 80 образовательных учреждений. Там посадят 430 деревьев и 16 554 кустарника.

Кроме того, столичные дворы украсят 2900 деревьев и более 132 тысяч кустарников. Высадка деревьев и кустарников начнется после 20 апреля. Поучаствовать в высадках приглашают всех желающих. Адреса будут размещены на сайте Департамента природопользования.

Акция «Миллион деревьев» стартовала в 2013 году. С того времени было посажено более двух миллионов деревьев и кустарников. Особое внимание уделяется озеленению придворовых территорий. Жители могут подавать заявки на озеленение своего двора через управу района. А с 2014 года появилась возможность голосования в проекте «Активный гражданин».

С 2015 года в рамках акции «Миллион деревьев» началось озеленение детских садов, школ, поликлиник, больниц, детских домов, реабилитационных центров и других социальных объектов.