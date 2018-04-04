Офисы столичных компаний будут «зелеными» до начала июня

Москве стартовала экологическая акция «Зеленый офис 2018».

Как сообщает Агентству городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя начальника Мосприроды Ольги Сосницкой, акция проходит уже пятый год, по тенденции ежегодно рост компаний-участников 10%. «На данный момент у нас уже подано 75 заявок, мы принимаем их до мая, а итоги подведем к 6 июня. Победителям будет выдан сертификат о том, что они работают в „зеленых офисах“. И ценность, конечно же, не в сертификате, а в том, что руководство компании и сотрудники создают экологически чистое пространство», — подчеркнула Сосницкая.

Основные требования к участникам: максимальное использование дневного света в офисе для экономии электроэнергии, экономия воды, раздельный сбор отходов и сдача их в специальные пункты, отсутствие нарушений рабочего режима, сотрудники должны применять двустороннюю печать и использовать канцтовары, изготовленные после вторичной переработки отходов.