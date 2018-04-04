В Среднеуральске пресекли сброс сточных вод в местное озеро

По решению суда Среднеуральской птицефабрике запрещено загрязнять окружающую среду. Предприятие сбрасывало сточные воды в местное озеро Молебское, об этом сообщает в среду, 4 апреля, «АиФ-Урал»

Зимой 2017 года природоохранные прокуроры обнаружили, что Среднеуральская птицефабрика загрязняет одно из местных озер. Результаты лабораторных исследований показали, что из-за работы предприятия содержание фосфата превышало норму в несколько раз, а содержание азота аммонийного — в 4,8 раз.

Инженер по охране окружающей среды, работающий на птицефабрике, пояснил, что на предприятии отсутствуют очистные сооружения, именно поэтому показания сточных вод не соответствуют нормам. Однако неочищенные воды, сбрасываемые в озеро Молебское, могли еще сильнее загрязнить водный объект, привести к его истощению, причинить вред растениям и водным биологическим ресурсам. Все это и вовсе грозило обернуться экологической катастрофой. Поэтому свердловский природоохранный прокурор обратился с иском в отношении Среднеуральской птицефабрики в суд.

По решению верхнепышминского горсуда, предприятию было запрещено сбрасывать в озеро сточные, в том числе дренажные, воды, пока они не будут проходить предварительную очистку, соответствующую нормам. Кроме того, птицефабрика должна была за нанесенный в 2016 году окружающей среде вред выплатить в областной бюджет 552 тыс. рублей.

Однако на предприятии с таким решением не согласились и попытались обжаловать решение. На заседании представитель птицефабрики пояснила, что компания делает все возможное для очистки сточных вод, однако на строительство очистных сооружений уйдет несколько лет. Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, свердловский облсуд постановил оставить решение предыдущей инстанции без изменения.

Отметим, в конце марта жители Среднеуральска вышли на путь борьбы против Среднеуральской птицефабрики. Уральцы жаловались на невыносимый запах в городе и антисанитарию на самом предприятии.

Также до этого Среднеуральской птицефабрике уже выписывали несколько штрафов: все за тот же сброс неочищенных сточных вод в озеро, а также несоблюдение карантина животных и ветеринарно-санитарных правил.