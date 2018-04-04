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Дрозденко: Экологической катастрофы в Ленобласти не будет
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Дрозденко: Экологической катастрофы в Ленобласти не будет 

Ivyborg.ru 1 час назад
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уверен, что в его регионе не будет таких проблем с экологией, как в подмосковном Волоколамске.
Дрозденко считает, что отправленный в отставку глава Волоколамского района Евгений Гаврилов не виноват в сложившейся ситуации. По словам главы региона, вовсе не Гаврилов принимал решение об увеличении нагрузки на полигон, потому что это были власти Московской области.
Губернатор Ленобласти также сообщил, что местные мусорные полигоны в ближайшие годы планируют вывести за пределы 50-километровой зоны от Петербурга:
Напомним, ранее ряд экологов, рассуждая о проблеме незаконных свалок во Всеволожском районе Ленобласти, упомянули катастрофу с выбросом химикатов в подмосковном Волоколамске.
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