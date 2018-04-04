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В Чечне в рамках проекта «Подари лес другу» высадили около 7 тыс. саженцев клена и ясеня
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В Чечне в рамках проекта «Подари лес другу» высадили около 7 тыс. саженцев клена и ясеня 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 4 апреля. /ТАСС/. Около 7 тыс. саженцев клена и ясеня высадили в Гудермесском лесничестве Чечни в рамках экологического проекта «Подари лес другу». Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель пресс-службы регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Дени Боршигов.
"Сегодня провели посадку около 7 тыс. саженцев клена и ясеня на 10 гектарах в Гудермесском лесничестве. Средства на закупку саженцев в ведущих лесопитомниках России были собраны клиентами Почта банка по всей России в рамках экологического проекта «Подари лес другу», участники которого за три года помогли восстановить более 2 млн деревьев в 30 заповедниках и национальных парках России. Посадка 7 тыс. саженцев стала первым из череды мероприятий, которые планируется организовать нашим министерством совместно с Почта банком, — отметил собеседник агентства.
По его словам, всего планируется в рамках проекта закупить 39 тыс. саженцев. «Оставшиеся саженцы будут высажены в дальнейшем на территории лесничества», — добавил Боршигов.
Проект «Подари лес другу» реализуется Почта банком совместно с сервисом по дистанционной посадке деревьев «Маракуйя» с 2014 года. Его цель — восстановление зеленых насаждений на территории особо охраняемых природных территорий России.
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