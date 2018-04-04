Компания «Еврохим» получила почетную награду за сохранение природы

Председатель Совета директоров компании , ведущей строительство Усольского калийного комбината, Дмитрий Стрежнев удостоен знака «Почётный работник охраны природы».

Награду Дмитрию Стрежневу вручил глава Минприроды России Сергей Донской

«Эта награда — большая честь для меня и для всей компании «ЕвроХим», — сказал Дмитрий Стрежнев. — Являясь ведущим игроком на мировом рынке удобрений, наша компания несёт большую ответственность за сохранение природы и сокращение нашего воздействия на экологию. Мы постоянно совершенствуем нашу стратегию устойчивого развития, чтобы всегда быть одним из лидеров инноваций в экологической деятельности».

Почётная награда Минприроды России — свидетельство значительных успехов в реализации экологической политики компании Андрея Мельниченко , направленной на постоянное снижение воздействия предприятий компании на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий.

Ярким примером деятельности компании в сфере охраны окружающей среды стала программа «Новое производство — чистые реки», признанная Минприроды России лучшей частной инициативой в области «зелёных» технологий.

Пермского края. Особое внимание охране окружающей среды компания уделяет не только на действующих предприятиях, но и при строительстве нового калийного комбината в Усолье

Например, с целью возмещения ущерба водным биологическим ресурсам, Усольский калийный комбинат выпускает в реки молодь рыбы. За два года в реки Пермского края выпущены более 200 тысяч штук молоди щуки, судака и стерляди. В 2018 году планируется выпустить еще около пяти тысяч штук молоди щуки.

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