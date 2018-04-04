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Минприроды и РГО разработают план поддержки пещерного туризма
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Минприроды и РГО разработают план поддержки пещерного туризма 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава Минприроды Сергей Донской дал поручение профильным департаментам Минприроды России и Роснедрам разработать совместно с Русским географическим обществом (РГО) концепцию поддержки гео— и спелеотуризма в рамках приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть». Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.
"Результатом проекта станет создание сертифицированного перечня туристских маршрутов, а также порядок использования пещер и других подземных полостей, расположенных на территории России, в целях организации маршрутов для проведения спелеотуризма. Организация познавательного спелеотуризма будет осуществляться с учетом статуса объектов экскурсий и содержания туристских маршрутов при обязательном обеспечении их безопасности", — говорится в сообщении.
Несмотря на то, что познавательный геотуризм развивается в России невысокими темпами, в Минприроды считают необходимым начать регулировать эту сферу, так как он создает дополнительную нагрузку на природные объекты. К тому же многие объекты находятся на особо охраняемых природных территориях.
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