Минприроды и РГО разработают план поддержки пещерного туризма

"Результатом проекта станет создание сертифицированного перечня туристских маршрутов, а также порядок использования пещер и других подземных полостей, расположенных на территории России, в целях организации маршрутов для проведения спелеотуризма. Организация познавательного спелеотуризма будет осуществляться с учетом статуса объектов экскурсий и содержания туристских маршрутов при обязательном обеспечении их безопасности", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что познавательный геотуризм развивается в России невысокими темпами, в Минприроды считают необходимым начать регулировать эту сферу, так как он создает дополнительную нагрузку на природные объекты. К тому же многие объекты находятся на особо охраняемых природных территориях.