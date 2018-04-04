Большинство жалоб в ОП на нарушения обращения с отходами поступило из Московского региона

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Наибольшее количество жалоб на неприятные запахи от объектов по обращению с отходами, вырубку леса для увеличения существующих свалок, увеличение потока мусоровозов на объекты и другие экологические проблемы поступают на горячую линию Общественной палаты (ОП) РФ из Московской области . Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ОП в среду.

"Больше всего сообщений поступило от жителей города Москвы и Московской области на планы строительства мусоросжигательных заводов. Так, жители Волоколамского района Московской области жалуются на полигон ТБО «Ядрово», — сказано в сообщении без уточнения количества поступивших обращений.

Как отмечает пресс-служба ОП, на втором месте по количеству звонков находится Татарстан . «131 жалоба связана с планируемым строительством мусоросжигательного завода вблизи поселка Осиново», — говорится в релизе.

"За две недели работы горячей линии ОП РФ по учету мнения граждан при строительстве объектов, используемых для переработки отходов, поступило 2436 сообщений", — отмечается в сообщении.

Ситуация вокруг волоколамского полигона получила широкий резонанс после того, как 21 марта 77 школьников обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Родители связывали появившиеся симптомы с очередным выбросом свалочного газа с «Ядрова», однако позднее анализы не подтвердили эту версию. Жители провели несколько стихийных и согласованных акций за закрытие свалки в феврале-апреле 2018 года.

"Ядрово" делится на две части (карты): старую и новую. Старую предстоит закрыть для приема отходов 13-14 апреля, ее накроют многослойным «саркофагом» из чистых грунтов и полимерной пленки, прикроют плодородным слоем земли и высадят на ней траву. Новая карта была подготовлена по всем современным требованиями и начнет принимать по 600 тыс. тонн мусора в год с 14 апреля этого года.