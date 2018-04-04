На Ямале компании стремятся минимизировать экологический ущерб от своей деятельности

Устойчивое развитие территорий Арктической зоны РФ обсудили сегодня, 4 апреля, на круглом столе участники третьего Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов», который проходит в Екатеринбурге

Эксперты поделились мнениями, представили результаты исследований и обозначили различные вызовы, стоящие перед северными регионами страны.

Не последнее место в своих докладах участники дискуссии уделили экологии Арктики. Речь шла о необходимости минимизировать ущерб от деятельности предприятий с учетом использования современных технологий, о ликвидации накопленных загрязнений и отходов, о том, что деградация вечной мерзлоты и изменение климата таит в себе немало угроз для инфраструктуры в Арктике. Один из участников круглого стола — директор НИИ «Экотоксикологии» Михаил Винокуров рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» об экологических исследованиях на Ямале. В частности, работы проводят на территории Ямальского, Пуровского и Тазовского районов. Специалисты оценивают текущую экологическую ситуацию и моделируют её на перспективу с учетом деятельности всех промышленных предприятий.

«Оценивая экологическую ситуацию в районах проживания жителей, в том числе коренных малочисленных народов, мы делаем прогноз по её изменению в будущем, ограничивая негативное воздействие крупных предприятий. То есть определяем экологическую емкость населенных пунктов и оптимизируем развитие промышленности без ущерба и риска здоровью населения», — рассказал Михаил Винокуров.

По его словам, информацию о негативном воздействии на окружающую среду получают от предприятий, моделируют ситуацию и если риск здоровью людей превышает допустимые нормы, то специалисты дают рекомендации по внедрению дополнительных природоохранных мероприятий.

«По «Ямал СПГ» мы полностью оценили экологическую ситуацию и выявили, что мероприятий, которые уже заложены в проекте, достаточно. Но, например, в районе Нового Порта и Бованенково мы предложили усилить природоохранные мероприятия, чтобы экологическая ситуация была в норме», — отметил Михаил Винокуров.