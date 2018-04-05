«Зеленые» и «Яблоко» отказались от праймериз «Альянса зеленых» к выборам мэра Москвы

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Партии «Зеленые» и "Яблоко" не примут участия в предварительном голосовании (праймериз) для определения единого «зеленого кандидата» на пост мэра Москвы, к участию в котором их пригласила партия «Альянс зеленых».

Об инициативе провести такие праймериз в четверг сообщил журналистам председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин . «Мы приглашаем для организации праймериз коллег из другой зеленой партии — „Зеленые“ и коллег из партии „Яблоко“, которые активно занимаются экологической проблематикой, и других неполитических природоохранных организаций», — сказал он.

В партии «Зеленые» сочли выдвижение «зеленого кандидата» на пост мэра неправильным, поскольку это сужает предвыборную повестку. «Зеленый кандидат» — это очень узко, очень узкая тематика [для выборов мэра Москвы]. Мы не будем участвовать в этих праймериз", — заявил ТАСС лидер «Зеленых» Анатолий Панфилов , комментируя инициативу Закондырина.

При этом он не исключил возможности выдвижения своего партийного кандидата. «Выборы пока не объявлены, у нас есть своя кандидатура, а, возможно, мы поддержим действующего мэра Москвы, если он пойдет на выборы», — пояснил Панфилов.

В «Яблоке» отказались прямо комментировать инициативу «Альянса зеленых», но напомнили, что намерены проводить свои праймериз. «Мы уже сообщили, что намерены проводить собственные праймериз для выдвижения кандидата в мэры Москвы», — отметил зампредседателя партии Николай Рыбаков

Кто готовится к праймериз

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Для того, чтобы быть зарегистрированным на выборах, кандидат на пост мэра должен пройти так называемый муниципальный фильтр. Закондырин напомнил, что кандидату необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований Москвы. Как сообщалось ранее, только у "Единой России" есть достаточное для преодоления муниципального фильтра количество муниципальных депутатов.

Помимо «Альянса зеленых» инициативу отобрать кандидата на предстоящие выборы посредством праймериз выдвинул экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков , заявлявший о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы. Он предложил механизм проведения праймериз по выдвижению единого кандидата от оппозиции на выборах столичного градоначальника, предусматривающий два или три тура; в первом туре должно пройти голосование оппозиционных муниципальных депутатов.