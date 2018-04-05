«Альянс зеленых» пригласил «Зеленых» и «Яблоко» на праймериз перед выборами мэра Москвы

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Партия «Альянс зеленых» в мае проведет предварительное голосование для определения единого «зеленого кандидата» на пост мэра Москвы, к участию приглашаются представители партий «Зеленые» и "Яблоко" . Об этом сообщил в четверг журналистам председатель партии Александр Закондырин.

"Мы с коллегами из экологических организаций Москвы в преддверии выборов мэра Москвы решили организовать праймериз, чтобы выбрать единого «зеленого кандидата» на этих выборах, чтобы была зеленая повестка, чтобы была общегородская дискуссия по этой теме", — сказал он.

Закондырин отметил, что это не партийная, а надпартийная инициатива. «Мы приглашаем для организации праймериз коллег из другой зеленой партии — „Зеленые“ и коллег из партии „Яблоко“, которые активно занимаются экологической проблематикой, и других неполитических природоохранных организаций», — подчеркнул он.

Закондырин добавил, что все процедуры предварительного голосования должны проходить максимально «стерильно». Для наблюдения за ходом праймериз «Альянс зеленых» планирует пригласить представителей Общественной палаты России и других независимых наблюдателей.

Когда пройдут праймериз

Член центрального совета партии, руководитель Московского фонда развития местного самоуправления Зоя Шаргатова сообщила в свою очередь, что голосование на праймериз будет проходить как в интернете, так и офлайн. «У нас начинает работать сайт под названием „зеленый кандидат.москва“ с 16 апреля.

Там нужно будет регистрироваться, регистрация до 14 мая планируется, с 14 по 21 мая — онлайн-голосование», — сказала она.

Параллельно с голосованием будут проходить дебаты кандидатов. Ориентировочно 25-26 мая планируется провести московский экологический форум, на котором и объявят имя единого «экологического кандидата» в мэры.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

Ранее экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков , заявлявший о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы, предложил механизм проведения праймериз по выдвижению единого кандидата от оппозиции на выборах столичного градоначальника, предусматривающий два или три тура; в первом туре должно пройти голосование оппозиционных муниципальных депутатов. В марте Гудков и телеведущая Ксения Собчак объявили о намерении создать Партию перемен на основе «Гражданской инициативы», выдвинувшей Собчак на президентские выборы.