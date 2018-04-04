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В заповеднике «Столбы» пройдут бесплатные экскурсии
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В заповеднике «Столбы» пройдут бесплатные экскурсии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В заповеднике «Столбы» (Красноярский край) весь апрель каждое воскресенье будут проходить бесплатные экскурсии, сообщает туристско-информационный центр Красноярска.
На 8 апреля запланирована двухчасовая пешая экскурсия по «Лалетинским Столбам», на 15 апреля — по Каштаковской тропе.
Во второй половине месяца, 22 апреля пройдет пятичасовая исследовательская экскурсия «Первый Столб». А 29 апреля гости заповедника узнают об основательнице живого уголка на территории заповедника, Елене Крутовской.
"Столбы" — заповедник в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян площадью более 47 гектар. Название получил из-за расположенных на территории живописных скал.
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