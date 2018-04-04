В заповеднике «Столбы» пройдут бесплатные экскурсии

На 8 апреля запланирована двухчасовая пешая экскурсия по «Лалетинским Столбам», на 15 апреля — по Каштаковской тропе.

Во второй половине месяца, 22 апреля пройдет пятичасовая исследовательская экскурсия «Первый Столб». А 29 апреля гости заповедника узнают об основательнице живого уголка на территории заповедника, Елене Крутовской.

"Столбы" — заповедник в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян площадью более 47 гектар. Название получил из-за расположенных на территории живописных скал.