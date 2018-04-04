Подмосковные экологи заявляют о сохранении водоохранного постановления 1941 года

Госдума отказалась пересматривать довоенное постановление о санитарной охране московского водопровода.

Экологическая победа

«Проект о признании водоохранного Постановления №355 частично недействующим закрыт. Информация об этом опубликована на государственном портале нормативных документов», — цитируют активистов общественного движения «Наш Звенигород» « Новые Известия ».

На сайте http://regulation.gov.ru сообщается об отказе в продолжении разработки проекта постановления о признании довоенного документа частично недействующим.

Как сообщает интернет-издание «Активика» право москвичей на чистую питьевую воду удалось отстоять, благодаря общественному резонансу, возмущению людей и информационной поддержке.