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Подмосковные экологи заявляют о сохранении водоохранного постановления 1941 года
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Подмосковные экологи заявляют о сохранении водоохранного постановления 1941 года 

pasmi.ru 1 час назад
Госдума отказалась пересматривать довоенное постановление о санитарной охране московского водопровода.
Экологическая победа
«Проект о признании водоохранного Постановления №355 частично недействующим закрыт. Информация об этом опубликована на государственном портале нормативных документов», — цитируют активистов общественного движения «Наш Звенигород» «Новые Известия».
На сайте http://regulation.gov.ru сообщается об отказе в продолжении разработки проекта постановления о признании довоенного документа частично недействующим.
Как сообщает интернет-издание «Активика» право москвичей на чистую питьевую воду удалось отстоять, благодаря общественному резонансу, возмущению людей и информационной поддержке.
Напомним, что по мнению экологов, если бы постановление было пересмотрено, то это оставило бы жителей Москвы без питьевой воды, качество которой и так оставляет желать лучшего.
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