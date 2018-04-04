Контейнерные площадки Подмосковья оборудуют для раздельного сбора мусора к 1 января 2019 г

Площадки сбора мусора в Подмосковье оборудуют контейнерами для раздельного сбора отходов на всей территории региона к 1 января 2019 года, сообщил журналистам в среду министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган

В презентации министра указывается, что в 2017 году проект по организации системы раздельного сбора отходов стартовал в 13 муниципалитетах области. В 2018 году запланирована организация системы в 67 муниципалитетах. Согласно перечню видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, с 2018 года на полигонах запрещено захоронение отходов металлов, ртутных термометров, ртутных ламп.

«В Мытищах — 100% раздельный сбор отходов, Дубна — 100% сбор отходов, Шатура — 100% раздельный сбор. По другим объектам мы набили шишек, учитывая эту практику, мы сейчас готовим полностью всю нормативку, меняем, готовим возможности, рассчитываем с муниципальными образованиями все расходы и крупномасштабные внедрения. Со второго полугодия начнется по всей территории Московской области, по поручению губернатора, мы должны до 1 января 2019 года на всей территории Московской области запустить раздельный сбор отходов», — сказал Коган.

По его словам, все контейнерные площадки Подмосковья будут оборудованы двумя контейнерами для сухого и мокрого мусора. Сухой мусор будет забираться отдельными машинами, его планируют отвозить на сортировку в черте города, это не создает проблем для окружающей среды.

«Для нас очень важен раздельный сбор отходов. В территориальных схемах прописана двухконтейнерная система (синий контейнер для чистых отходов, серый контейнер для грязных отходов — ред.) и оранжевый контейнер для опасных отходов, которые в быту производим — батарейки, лампы и так далее. Итого получается три контейнера. Сухой контейнер — для упаковки, мокрый контейнер пойдет на переработку либо полигон», — отметил Коган.