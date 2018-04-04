«Само понятие „общественная экологическая экспертиза“ — своеобразный оксюморон»

«Одна из ее дочек — Общественная экологическая экспертиза, которая тоже имеет свою нормативно-правовую основу (174-ФЗ, 1995, ред. от 29.12.2015 г.), и страдает теми же проблемами практической реализации, что и общественная экспертиза в целом. Само понятие „общественная экспертиза“ — это своеобразный оксюморон. Определение „общественная“ предполагает вовлечение в процесс всех жителей, понятие „экспертиза“ — наоборот, говорит об узком круге профессионалов. Таким образом, для того, чтобы разобраться в объективности анализа и соблюдении баланса интересов в ходе общественной экологической экспертизы, сначала определим: кто и в какой позиции может выступать в этом процессе. Если общественная экологическая экспертиза уже назначена, то первое действующее лицо — это тот, кто ее инициировал. Теоретически (в соответствие с законодательством) это могут быть либо представители местной администрации, либо инициативная группа жителей (общественная организация, НКО, активисты).

Наиболее вероятно, что это была некая инициативная группа. Она — первое действующее лицо. Ее задача в процессе общественной экспертизы заключается в отслеживании соблюдения правил ее проведения. Второе действующее лицо — это, конечно, „виновник праздника“ — владелец предприятия, по поводу деятельности которого и назначается общественная экспертиза. Его задача — обеспечить условия для проведения экспертизы: открытость материалов, возможность интервью с менеджментом и т.д. И — что тоже немаловажно — обеспечить площадку для переговоров на основе выводов экспертизы. Все остальные — жители, муниципальные власти — это пассивные участники процесса.

Экспертная компетентность людей, проживающих на данной территории, заключается в оценке приемлемости экологической обстановки. При этом необходимо отдавать себе отчет, что если речь идет не о токсичной свалке, а о градообразующем предприятии, то здесь возможен конфликт интересов. Экспертная компетентность представителей муниципальных властей может заключаться в оптимизации локальной нормативно-правовой базы в соответствие с выводами общественной экспертизы. Но центральную роль в общественной экологической экспертизе — как и в любом другом роде экспертиз — играют эксперты. В данном случае — в сфере экологической безопасности. Выводы экспертов — в том числе и в отношении оптимизации работы предприятия — это основа, на которой может начаться диалог между всеми заинтересованными лицами».