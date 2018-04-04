Более 220 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Химках

Более 220 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в городском округе Химки , сообщает пресс-служба администрации округа.

«В Химках завершился первый этап региональной программы по раздельному сбору отходов (РСО). 222 синих контейнера, предназначенных для стекла, бумаги, пластика и металла уже установили на подведомственных площадках муниципального предприятия «ДЕЗ ЖКУ» во всех микрорайонах округа. Спецтранспортом ежемесячно из округа вывозят более 1 тыс. куб. м раздельного мусора. Второй этап программы по реализации РСО планируют завершить к 2019 г. — 100% площадок округа будут оборудованы специальными баками», — говорится в сообщении.