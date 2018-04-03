Минэкологии расследует факты загрязнения воздуха в Ленинском районе

Инспекторы эконадзора начали административное расследование по жалобам на неприятный запах, доносящийся со стороны деревни Суханово Ленинского района Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В результате выездной проверки установлено, что вблизи деревни, недалеко от ЖК «Суханово Парк» расположены очистные сооружения, которые являются источником загрязнения атмосферного воздуха.

«Объект занимает площадь около 2 тысяч квадратных метров, на этом участке в землю вкопаны емкости, оборудованные конструкциями для выбросов загрязнителей в атмосферу, а сброс сточных вод осуществляется в реку Гвоздянку. Очистные сооружения возведены с явными нарушениями экологических требований», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган

В настоящее время инспекторы эконадзора устанавливают, кто строил и эксплуатирует объект.

Коган напомнил, что за несоблюдение экологических требований при строительстве юридическим лицам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей. Если же количество нарушений окажется большим, сумма штрафных санкций существенно возрастет.