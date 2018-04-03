В Подмосковье реку Яузу загрязнили нефтью

Жители подмосковных Мытищ возмущены тем, что на реке Яузе начали появляться маслянистые пятна, похожие на бензин или отработанное масло.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», среди этих химикатов плавают утки.

По словам эколога Алексея Дмитриева, из-за загрязнения нефтью происходит деградация растительного покрова и экологической среды в целом, а также происходит замедление роста растений.

«Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к гибели растений», — сказал он.

Стоит отметить, что нефтепродукты вытекали из машины, которую привезли в Мытищи как раз для очистки реки. Жители беспокоятся, что такой разлив нефтехимии может привести к гибели животных и всей растительности в округе реки.

Ранее сообщалось, что из-за массовой гибели рыбы в Подмосковье возбудили уголовное дело.