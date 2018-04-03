В Подмосковье реку Яузу загрязнили нефтью 

Жители подмосковных Мытищ возмущены тем, что на реке Яузе начали появляться маслянистые пятна, похожие на бензин или отработанное масло.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», среди этих химикатов плавают утки.
По словам эколога Алексея Дмитриева, из-за загрязнения нефтью происходит деградация растительного покрова и экологической среды в целом, а также происходит замедление роста растений.
«Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к гибели растений», — сказал он.
Стоит отметить, что нефтепродукты вытекали из машины, которую привезли в Мытищи как раз для очистки реки. Жители беспокоятся, что такой разлив нефтехимии может привести к гибели животных и всей растительности в округе реки.
Ранее сообщалось, что из-за массовой гибели рыбы в Подмосковье возбудили уголовное дело.
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