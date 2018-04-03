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В Подмосковье реку Яузу загрязнили нефтью
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В Подмосковье реку Яузу загрязнили нефтью 

Свободная пресса 57 минут назад
Жители подмосковных Мытищ возмущены тем, что на реке Яузе начали появляться маслянистые пятна, похожие на бензин или отработанное масло.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», среди этих химикатов плавают утки.
По словам эколога Алексея Дмитриева, из-за загрязнения нефтью происходит деградация растительного покрова и экологической среды в целом, а также происходит замедление роста растений.
«Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к гибели растений», — сказал он.
Стоит отметить, что нефтепродукты вытекали из машины, которую привезли в Мытищи как раз для очистки реки. Жители беспокоятся, что такой разлив нефтехимии может привести к гибели животных и всей растительности в округе реки.
Ранее сообщалось, что из-за массовой гибели рыбы в Подмосковье возбудили уголовное дело.
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