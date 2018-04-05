Ещё
В Кировской области построят восемь мусоросортировочных заводов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кировской области построят восемь мусоросортировочных заводов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кировской области до 2021 года планируют построить 8 мусоросортивочных заводов и станций. Финансирование хотят привлечь в рамках реализации мероприятий по поддержке региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде по проекту «Чистая страна», передает пресс-служба областного правительства.
«Выделенные средства должны пойти на разработку в 2019-2021 годах проектной документации и строительство мусоросортировочных заводов и станций в 8 муниципальных районах региона», — говорится в сообщении.
Возведение распределительных пунктов будет осуществляться с целью дальнейшей сортировки твёрдых коммунальных отходов на вторичные ресурсы и отходы, которые не подлежат дальнейшей утилизации.
Фото: пресс-служба правительства Кировской области
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Федеральное законодательство начинает разворачиваться». Мусорные проблемы в России обратят в прибыль В Минприроды заявили, что следить за выбросами на свалках – не их обязанность Роспотребнадзор назвал самые грязные районы Красноярска
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма132
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова59
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции225
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»590
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение