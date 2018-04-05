В Кировской области построят восемь мусоросортировочных заводов

Кировской области до 2021 года планируют построить 8 мусоросортивочных заводов и станций. Финансирование хотят привлечь в рамках реализации мероприятий по поддержке региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде по проекту «Чистая страна», передает пресс-служба областного правительства.

«Выделенные средства должны пойти на разработку в 2019-2021 годах проектной документации и строительство мусоросортировочных заводов и станций в 8 муниципальных районах региона», — говорится в сообщении.

Возведение распределительных пунктов будет осуществляться с целью дальнейшей сортировки твёрдых коммунальных отходов на вторичные ресурсы и отходы, которые не подлежат дальнейшей утилизации.

Фото: пресс-служба правительства Кировской области