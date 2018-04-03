Правительство одобрило проекты по переработке отходов в энергию на Кубани и Ставрополье

Отмечается, что мощность мусорных заводов, которые планируется построить в регионах, составит по 55 МВт.

В документе отмечается, что конкурсный отбор инвестора для реализации этих проектов будет проведен в 2018 году.