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Правительство одобрило проекты по переработке отходов в энергию на Кубани и Ставрополье
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Правительство одобрило проекты по переработке отходов в энергию на Кубани и Ставрополье 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило строительство двух заводов в Краснодарском и Ставропольском краях, которые будут генерировать электроэнергию на основе использования отходов производства и потребления. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 31 марта.
Отмечается, что мощность мусорных заводов, которые планируется построить в регионах, составит по 55 МВт.
В документе отмечается, что конкурсный отбор инвестора для реализации этих проектов будет проведен в 2018 году.
"РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию «Ростех») ранее выиграл конкурсы на строительство четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. Мощность каждого из четырех объектов в Московской области составит 700 тыс. тонн переработки ежегодно с выработкой 70 МВт электроэнергии. С учетом пятого завода «РТ-Инвест» ежегодно будет перерабатывать 2,95 млн тонн мусора и вырабатывать 335 МВт электроэнергии.
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