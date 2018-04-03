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Губернатор Московской области заявил о необходимости перехода к новой системе утилизации мусора
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Губернатор Московской области заявил о необходимости перехода к новой системе утилизации мусора 

RT на русском 2 часа назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе не должно остаться свалок, где не сортируют мусор. Об этом сообщает телеканал «360». «Наша задача — перейти к новой системе утилизации мусора. Больше в Подмосковье не будет свалок, на которых не сортируется мусор, не отделяется органика», — сказал глава региона.
Он также отметил личную ответственность владельцев полигонов. Как пояснил Воробьёв, именно они получают большие деньги за траки, которые ежедневно привозят мусор.
По словам губернатора, должны соблюдаться нормативы и законы, а Минэкологии должно доходчиво информировать владельцев, чтобы они чётко выполняли план, поставленный властями, поскольку именно хозяева полигонов отвечают за экологическую безопасность.
Ранее Nation News сообщало, что организован общественный экологический контроль за полигоном «Ядрово».
RT на русском: последние новости
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