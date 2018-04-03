Фирма в Люберцах нанесла ущерб окружающей среде на сумму более миллиона рублей

Специалисты аккредитованной лаборатории оценили ущерб, нанесенный окружающей среде ООО «Гермес», которое планирует территорию земельного участка, предназначенного для строительства складского комплекса в Люберцах . Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В сообщении отмечается, что фирма отсыпала строительный мусор на участок и загрязнила водоохранную зону реки Кобыленки (Жиленки). Инспекторы надзорного ведомства взяли пробы отходов, грунтов и воды в реке.

По словам главы ведомства Александра Когана, сумма ущерба окружающей среде, нанесенная обществом, превысила 1 миллион рублей. По данным областной прокуратуры, у фирмы не было разрешения на земельные работы.

Материалы проверки Минэкологии направлены в межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского воздействия, заключается в материале.