ГД приняла в первом чтении законопроект об восстановлении вырубленных лесов

Документ направлен на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов путем введения базового принципа, при котором «один гектар вырубки леса … равен одному гектару лесовосстановления», сообщил на пленарном заседании заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик . «Мы считаем, что принятие этого законопроекта позволит существенно повысить уровень воспроизводства лесов в РФ и качество управления этим процессом», — добавил он.

В соответствии с законопроектом, лесовосстановление на участках, предоставленных в аренду, постоянное бессрочное пользование или безвозмездное пользование должно будет выполняться всеми лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов. Лица, использующие леса для строительства, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры, а также для переработки древесины и других лесных ресурсов, должны будут вести лесовосстановление и лесоразведение на площади, равной площади рубки — в пределах соответствующего региона.

Обязанность выполнения работ по лесовосстановлению и лесоразведению не будет распространяться на лиц, использующих леса для эксплуатации линейных объектов, геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых, при осуществлении ими рубок в границах созданных охранных зон в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов.

Лица, ходатайствующие о переводе земель лесного фонда в земли других категорий, за исключением случаев перевода в земли особо охраняемых территорий, будут обязаны не позднее чем через год после такого перевода выполнить работы по лесовосстановлению (лесоразведению). Аналогичная норма будет действовать и при переводе земель населенных пунктов, обороны и безопасности, особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса, в земли других категорий.