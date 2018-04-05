Москвичи увидят первоцветы в середине апреля

К середине апреля на территории Москвы появятся первоцветы, сообщили АГН «Москва» в ГПБУ «Мосприрода» столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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«Ожидается, что к середине апреля на особо охраняемых природных территориях столицы появятся первоцветы. К этой категории традиционно относят красивоцветущие травянистые растения», — сказали в учреждении. Там подчеркнули, что первоцветы в Москве малочисленны и находятся под особой защитой.

В «Мосприроде» отметили, что в Красную книгу столицы занесены два вида ветрениц (лютиковидная и дубравная), медуница неясная, четыре вида хохлаток, печеночница благородная и другие растения.

Первоцветы можно будет увидеть в Битцевском лесу и в Измайловском лесопарке.

Ранее в «Мосприроде» заявили, что в московских парках и лесах уже начали появляться комары, первоцветы и дождевые черви. Их обнаружили в Битцевском лесу.

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