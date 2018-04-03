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В Дзержинском районе Ярославля реализуется пилотный проект по оптимизации системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
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В Дзержинском районе Ярославля реализуется пилотный проект по оптимизации системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Правительство области совместно с инвестором запустило в Ярославле пилотный проект по оптимизации системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Он реализуется в Дзержинском районе.
— С начала года в рамках подрядного договора с управляющей компанией в сжатые сроки произведена замена старых контейнеров на новые пластиковые объемом 1,1 кубометра. Они позволяют сократить уровень шума при погрузке отходов в мусоровоз, легки в эксплуатации и прекрасно поддаются санитарной обработке, — рассказала начальник коммерческой службы ООО «Хартия», ОП «Ярославль» Ирина Данилова. — Мусоровозы, осуществляющие ежедневный сбор отходов в региональном центре, отвечают всем европейским стандартам производительности, удобства и экологичности. Контейнеры оснащены крышками, которые не позволяют мусору разлетаться и намокать, а также предотвращают доступ животных и птиц.
Сбор отходов производится машинами «Скания», «Вольво», MAN и МАЗ, на которых установлена система ГЛОНАСС, а также есть мощнейшие механизмы прессования мусора. Это позволяет обеспечить тишину при сборе отходов и сократить количество выбросов в атмосферу при передвижении техники по городу. Кроме того, весь мусор из Дзержинского района проходит сортировку, что позволяет отделить фракции, пригодные к переработке, и снизить объемы, вывозимые на полигон ООО «Скоково».
Подобный опыт уже успешно реализован ООО «Хартия» в 2017 году в Угличе. В городе создана четко функционирующая современная система обращения с отходами, включающая в себя раздельный сбор и исключающая несвоевременный вывоз и, как следствие, жалобы горожан.
— Для перехода к новой системе обращения с отходами в данный момент проходит процедура конкурсного отбора регионального оператора, — сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — До 12 апреля будет завершен процесс приема заявок от организаций. Региональный оператор должен приступить к работе 1 сентября. Его появление позволит сделать отрасль обращения с отходами более прозрачной и контролируемой. Запланированы замена контейнеров, обновление парка мусоровывозящей техники, которая будет отвечать стандартам «Евро-4», а также приведение в нормативное состояние полигонов для захоронения отходов и создание сортировочных и перегрузочных станций.
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