В Дзержинском районе Ярославля реализуется пилотный проект по оптимизации системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Правительство области совместно с инвестором запустило в Ярославле пилотный проект по оптимизации системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Он реализуется в Дзержинском районе.

— С начала года в рамках подрядного договора с управляющей компанией в сжатые сроки произведена замена старых контейнеров на новые пластиковые объемом 1,1 кубометра. Они позволяют сократить уровень шума при погрузке отходов в мусоровоз, легки в эксплуатации и прекрасно поддаются санитарной обработке, — рассказала начальник коммерческой службы ООО «Хартия», ОП «Ярославль» Ирина Данилова. — Мусоровозы, осуществляющие ежедневный сбор отходов в региональном центре, отвечают всем европейским стандартам производительности, удобства и экологичности. Контейнеры оснащены крышками, которые не позволяют мусору разлетаться и намокать, а также предотвращают доступ животных и птиц.

Сбор отходов производится машинами «Скания», «Вольво», MAN и МАЗ, на которых установлена система ГЛОНАСС, а также есть мощнейшие механизмы прессования мусора. Это позволяет обеспечить тишину при сборе отходов и сократить количество выбросов в атмосферу при передвижении техники по городу. Кроме того, весь мусор из Дзержинского района проходит сортировку, что позволяет отделить фракции, пригодные к переработке, и снизить объемы, вывозимые на полигон ООО «Скоково».

Подобный опыт уже успешно реализован ООО «Хартия» в 2017 году в Угличе . В городе создана четко функционирующая современная система обращения с отходами, включающая в себя раздельный сбор и исключающая несвоевременный вывоз и, как следствие, жалобы горожан.